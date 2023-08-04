Честный выбор в пользу личных амбиций. Самоделкина переходит в Казахстан ради карьеры

Фигуристка идёт за мечтой поехать на Олимпиаду. Может быть, даже выиграть её.

Талантливая квадистка и трикселистка 16-летняя Софья Самоделкина планирует перейти в сборную Казахстана и уже получила гражданство этой страны. События развиваются так быстро, что наша Федерация фигурного катания (ФФККР) пока не ответила на желание спортсменки. Впрочем, серьёзных причин отказать в релизе ей нет.

Если всё сложится для девушки благополучно, то уже с конца мая она сможет представлять на соревнованиях Казахстан. А значит, у неё будет ещё два года, чтобы заявить о себе до Олимпиады-2026 и собрать медали самых престижных турниров. И не только медали, но и титулы. Ведь даже с ошибками Соня способна преодолевать отметку в 200 баллов, а ошибается она, как правило, на ультра-си элементах.

Похоже, зарубежным фигуристкам скоро придётся уступить место на пьедестале ещё одной бывшей россиянке. В прошлом сезоне Анастасия Губанова уже взяла золото чемпионата Европы под флагом Грузии. Но перспективы Сони — намного выше.

Перспективная одиночница с пятью ультра-си

Софья Самоделкина прославилась, когда была ещё юниоркой и тренировалась у Сергея Давыдова в ЦСКА. Очень прыгучая, смелая и при этом эмоциональная, она успешно выступала на соревнованиях и составляла реальную конкуренцию воспитанницам Этери Тутберидзе. К 15 годам она освоила пять элементов ультра-си: тройной аксель и четыре вида квадов. Для полного набора суперпрыжков в её арсенале не хватает лишь четверного флипа.

Все свои ультра-си Соня уже пробовала катать в одной программе. Прошлой весной она выступала на турнире памяти Сергея Гринькова вне конкурса, где приземлила в произвольной тройной аксель, четверной сальхов и четверной риттбергер, а с четверного лутца и четверного тулупа упала.

Несмотря на неидеальный прокат, впечатление одиночница тогда произвела очень мощное. Казалось, что в новом сезоне она порвёт всех на внутренних стартах!

Помешал пубертат. И, возможно, отчасти переход к другому тренеру.

Почему Самоделкина не выдержала внутреннюю конкуренцию?

Переход Самоделкиной к Светлане Соколовской от Сергея Давыдова в прошлом году казался очень нелогичным решением, ведь именно с последним она выучила все свои ультра-си. Однако более именитый тренер, безусловно, должна была прибавить фигуристке репутационного веса перед судьями. Тем более сезон-2022/2023 был для Сони дебютным на взрослом уровне: естественно, ей не хотелось проигрывать соперницам из «Хрустального» и «Ангелов Плющенко» лишь потому, что их наставники — популярные персоны.

К сожалению, проявить себя на максимум Соне в итоге помешал пубертат. Она никак не могла выкатать произвольную с одним квадом, но продолжала неуклонно заходить на него. Подводил её и тройной аксель. Всегда вылезали какие-то ошибки, которые стоили драгоценных баллов.

Светлана Соколовская называла причиной неудач ученицы сильный скачок роста. Соня действительно заметно повзрослела, что, с одной стороны, добавило в её катание шарма и выразительности, а с другой — отбросило назад по прыжковой части.

Но без прогресса на самом деле тоже не обошлось. Хотя количество квадов у Сони скатилось до одного в произвольной, она включила в контент дорогой и столь редкий каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Прыгала его довольно стабильно и сделала постоянным элементом в своих прокатах.

И всё-таки минувший сезон получился у фигуристки несколько скомканным. Она выиграла золото и серебро этапов Гран-при России, но неудачно выступила на решающих стартах для формирования сборной команды: чемпионате и финале Гран-при России. 11-е место в обоих случаях выглядело явно каким-то недоразумением. Если бы не отстранение наших спортсменов от международных турниров, то с такими результатами Соня всё равно никуда не поехала бы.

А желания выступать на самом высоком уровне она никогда не скрывала. Даже честно признавалась, что мечтала о переносе Олимпиады в Пекине на 2023 год.

«Из текущих мечт и целей… Не знаю. Мне кажется, у всех это Олимпиада. «Выиграю Олимпиаду — и всё», — мне кажется, она у всех такая. Вообще, я просто молюсь, чтобы Игры перенесли на 2023 год», — делилась Самоделкина «Матч ТВ» после чемпионата России — 2022.

Гарантированная путёвка на Олимпиаду

Олимпиаду в Пекине провели, как и собирались, в 2022-м. Но мечта поехать на Игры у Сони, конечно, сохранилась. Осуществить её в ближайшие годы может помешать как бан россиян, так и банально жёсткая конкуренция среди наших одиночниц. Так что смена спортивного гражданства — единственный вариант, который практически гарантирует Соне попадание на Олимпийские игры и другие главные старты.

Выбор же сборной Казахстана — прекрасный вариант для перехода. За эту страну ранее выступала воспитанница Тутберидзе Элизабет Турсынбаева, которая первой среди взрослых девушек исполнила четверной прыжок на соревнованиях и принесла Казахстану первое в истории серебро чемпионата мира среди одиночниц.

Софья Самоделкина также имеет все шансы прославить Казахстан в фигурном катании. Казахстанский паспорт, который необходим для участия в Олимпиаде, она оперативно уже получила. Осталось дождаться одобрения ФФККР. Причин для отказа у них нет, и, вероятно, Соня сможет представлять новую сборную с конца мая 2024-го.

Софья Самоделкина Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Если к тому времени россиян по-прежнему не допустят на международную арену, Соня запросто будет собирать медали и титулы. Причём для этого ей нет необходимости рисковать с нестабильными ультра-си. Каскада из тройного лутца и тройного тулупа и так хватит, чтобы обойти ту же японку Каори Сакамото, которая последние два года выигрывает чемпионат мира с каскадом три-два. С конкуренткой в лице Самоделкиной такой трюк больше не пройдёт.

А если (и пусть так и будет) с наших спортсменов наконец-то снимут злополучный бан, Соня всё равно останется в дамках. Ей не нужно будет сражаться за путёвку на главные старты с десятком сильнейших одиночниц: она получит её фактически автоматом. И мечта если не о победе, то, по крайней мере, об участии в Олимпийских играх у неё обязательно сбудется.

Ради этого можно потерпеть и хейт, который точно на неё свалится. Но будут и те, кто искренне продолжит болеть за Соню. Почему бы и нет? Всё равно мы знаем, что она наша.