Щербакова и Усачёва присутствуют на свадьбе Косторной и Куницы

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров-2020 Дарья Усачёва присутствуют на свадьбе фигуристов Алёны Косторной и Георгия Куницы, выступающих в паре. Об этом стало известно благодаря опубликованному в социальной сети Косторной видеоролику.

Напомним, Щербакова пропускала прошедший сезон, так как восстанавливалась после операции на колене. Усачёва проходила длительную реабилитацию после травмы, полученной осенью 2021 года на раскатке перед этапом серии Гран-при в Японии. Весной этого года стало известно о намерении спортсменки перейти в танцы на льду, однако в межсезонье фигуристка приняла участие в ледовом шоу как одиночница.

Косторная является чемпионкой Европы — 2020 и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020 в одиночном катании.