Трусова выложила видео с Московского урбанистического форума

Российская фигуристка Александра Трусова посетила Московский урбанистический форум и выложила видеоотчёт о событии в своём телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале Александры Трусовой.

Спортсменка провела тренировку, приняла подарки от болельщиков и раздала автографы.

Ранее Трусова принимала участие в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в Пекине. Также Александра стала специальным гостем мастер-классов на праздновании 100-летия московского спорта, которое прошло 1 июля в «Лужниках».

Трусова стала серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы в Стокгольме в 2021 году.