Трусова выложила видео с Московского урбанистического форума
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Российская фигуристка Александра Трусова посетила Московский урбанистический форум и выложила видеоотчёт о событии в своём телеграм-канале.
Видео доступно в телеграм-канале Александры Трусовой.
Спортсменка провела тренировку, приняла подарки от болельщиков и раздала автографы.
Ранее Трусова принимала участие в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в Пекине. Также Александра стала специальным гостем мастер-классов на праздновании 100-летия московского спорта, которое прошло 1 июля в «Лужниках».
Трусова стала серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы в Стокгольме в 2021 году.
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