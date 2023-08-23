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«Упала и ударилась головой об лёд». Бестемьянова вспомнила, как начинала в танцах на льду

«Упала и ударилась головой об лёд». Бестемьянова вспомнила, как начинала в танцах на льду
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала о начале своей карьеры в танцах на льду.

«У меня был печальный опыт, связанный с катанием в коньках для одиночников, когда я только перешла в танцы на льду. Где-то полгода я параллельно продолжала выступать на соревнованиях как одиночница в связи с обязательствами перед клубом. Естественно, я не могла перейти тогда на танцевальные коньки, потому что было необходимо прыгать, катать «школу».

В то время мы учили пасадобль, где у девочки есть такой элемент — чоктау. А так как танцоры очень близко ставят ноги в разрешениях, во всех элементах, то, поставив ногу, чтобы сделать чоктау, я встала коньком на свою пятку. Упала и ударилась головой об лёд — практически затылком. Это очень опасно!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

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