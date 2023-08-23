«Упала и ударилась головой об лёд». Бестемьянова вспомнила, как начинала в танцах на льду

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала о начале своей карьеры в танцах на льду.
«У меня был печальный опыт, связанный с катанием в коньках для одиночников, когда я только перешла в танцы на льду. Где-то полгода я параллельно продолжала выступать на соревнованиях как одиночница в связи с обязательствами перед клубом. Естественно, я не могла перейти тогда на танцевальные коньки, потому что было необходимо прыгать, катать «школу».
В то время мы учили пасадобль, где у девочки есть такой элемент — чоктау. А так как танцоры очень близко ставят ноги в разрешениях, во всех элементах, то, поставив ногу, чтобы сделать чоктау, я встала коньком на свою пятку. Упала и ударилась головой об лёд — практически затылком. Это очень опасно!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
- 23 августа 2023
-
14:30
-
14:10
-
14:05
-
13:52
-
13:48
-
13:40
-
13:15
-
11:05
-
10:52
-
10:40
- 22 августа 2023
-
21:45
-
21:28
-
20:09
-
18:33
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 21 августа 2023
-
17:40
-
17:28
-
16:59
-
16:21
-
15:24
-
14:55
-
14:30
-
14:24
-
14:05
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
12:50
-
11:15