«Была порезана мышца, меня зашивали». Бестемьянова рассказала о страшной травме в прошлом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала о серьёзной травме, которую получила во время спортивной карьеры.

«Я бы не сказала, что в танцах на льду нет рискованных элементов. Мы в коньках. Металлических коньках — очень опасных. У нас с Андреем (Букиным. — Примечание «Чемпионата») один раз была жуткая травма, потому что когда ты катаешься близко и вдруг неожиданно падаешь, то дальше конёк партнёра вонзается тебе в ногу. И у меня это было. Была порезана мышца, меня зашивали, две недели я приходила в себя, лежала в больнице.

То, что люди так близко катаются друг к другу, сопряжено с определённым риском. Особенно на коньках. А те поддержки и элементы, которые сегодня делают в танцах на льду, это практически акробатические трюки! Когда девочку вниз головой держит мальчик на одной ноге, например. Он чуть пошатнётся, чуть перейдёт на зубец, и она полетит головой в лёд… Огромный риск!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.