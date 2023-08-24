Усачёва — о паузе в карьере: уйти от Тутберидзе к другому тренеру было бы предательством

Фигуристка Дарья Усачёва объяснила своё решение приостановить карьеру и рассказала, как ушла из группы Этери Тутберидзе.

«Ну, во-первых, хотела чуть-чуть пояснить, что формулировка «ушла от Этери Георгиевны» имеет место быть, но она не основная. Я взяла паузу от профессионального спорта, от соревнований. И, соответственно, если я не выхожу на соревнования, я не тренируюсь профессионально у Этери Георгиевны.

Половина комментариев были о том, к какому тренеру я ушла. У меня были мысли о переходе, но они лопались, как пузырики. Я никогда не хотела уйти к другому тренеру, потому что в «Хрустальном» я с четырех лет, это мой дом в прямом смысле, я его обожаю всей душой, всех людей, которые там работают — от тренеров до администраторов.

Этери Георгиевна и весь тренерский штаб довели меня до высоких наград. Я безумно им благодарна, и для меня уйти к другому тренеру было бы предательством. И я этого искренне не хотела и не хочу делать. Поэтому у меня таких мыслей не было и не будет.

Я это сама приняла решение. Сначала озвучила маме, она со мной согласилась, приняла это все. И мы с ней вместе сказали это Этери Георгиевне. Я здраво оценила свои возможности, перспективы, прислушалась к своему внутреннему голосу, что я искренне хочу.

Могу с уверенностью сказать, что я ни разу не пожалела об этом и безумно счастлива сейчас, свободна. Все писали «держись», но мне держаться не надо, у меня все прекрасно. Этери Георгиевна это все приняла, мы всем там удачи пожелали, Сергея Викторовича и Даниила Марковича тоже поблагодарила. Мне было очень приятно услышать от них теплые слова. Они тоже пожелали успехов, удачи в новом этапе, было очень приятно. Я чуть не прослезилась», — приводит слова Усачёвой Sport24.