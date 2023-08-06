Талантливая ученица Тутберидзе оказалась в безвыходной ситуации. Даша завершит карьеру?

Два года назад Дарья Усачёва блестяще дебютировала на взрослой серии Гран-при в статусе вице-чемпионки мира среди юниоров. На Skate America 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе уступила лишь старшей коллеге Александре Трусовой и с ходу обошла опытных зарубежных соперниц, включая нынешнюю двукратную чемпионку мира Каори Сакамото. Казалось, Даша твёрдо намерена бороться за попадание в олимпийскую сборную и уж точно в ближайшие годы будет значиться в списке сильнейших одиночниц России.

Однако взлёт девушки резко оборвала страшная травма бедра. На своём втором старте в олимпийском сезоне Даша внезапно упала на разминке и продолжить кататься уже не могла. Лишь спустя три месяца она снова вышла на лёд, но на соревнования так и не вернулась.

Похоже, пришло время признать, что спортивная карьера Даши близится к завершению. Очень жаль терять такую одарённую и выразительную фигуристку, но уповать на её возвращение явно бессмысленно.

В одиночном больше нет перспектив

Весь прошлый сезон болельщики терпеливо ждали, что Дарья Усачёва вот-вот появится на соревнованиях. Изначально она даже значилась в списках участников этапов Гран-при России, но позже её сняли и больше нигде не заявляли. Девушка каталась в ледовых сказках Ильи Авербуха и никак не комментировала дальнейшие карьерные планы.

В мае она выступила в Москве с новым показательным номером на шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном». Зашла в программе на два прыжка: тройной флип и двойной аксель. С первого упала, но второй выполнила чисто. Перед выступлением с оптимизмом говорила, что восстановила все тройные и не исключает участия в контрольных прокатах. Надежда увидеть Дашу вновь на турнирах загорелась с новой силой. Тем более её слова активно подтверждали видео с тренировок в соцсетях: на них она без проблем прыгала сложнейший тройной лутц и демонстрировала различные каскады три-три. В том числе с ойлером.

Дарья Усачёва Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но одно дело — просто делать прыжки по отдельности и совсем другое — собрать их в программе. Особенно в произвольной, где нужно выкатать целых семь прыжковых элементов. А ведь, по словам Тутберидзе, ещё несколько месяцев назад Дашу преследовали боли неизвестного характера. Удалось ли от них избавиться — неизвестно.

«Дашу мы очень долго пытались восстановить, но она начинала прыгать, и боли возвращались. Возможно, это психологический момент, фантомные боли. Каждый раз я отправляла её обратно в ФМБА консультироваться, обследоваться. Она была у самых разных специалистов, в том числе в Германии у Кристиана Шнайдера. Дошло до того, что причин для проблем медики уже не видят, а ей всё равно больно. Я не врач, мне сложно сказать, что это. Но прыгать она не может», — рассказывала Тутберидзе ТАСС.

Дарья Усачёва Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом стабильного выполнения тройных в условиях нашей конкуренции сегодня мало. Нужен хотя бы один ультра-си. Вероятность, что Даша вдруг освоит тройной аксель или какой-нибудь четверной, стремится к нулю. Она не прыгала их в 15 лет, а сейчас ей 17, и в её бэкграунде очень серьёзная травма.

Довольствоваться местами вне пьедестала? Зачем это Даше? Тратить здоровье вхолостую и не претендовать на попадание в сборную — так себе перспективы для фигуристки, которая была одной из сильнейших юниорок планеты.

Танцы на льду и парное катание не помогут

Хорошим вариантом остаться в спорте для Даши, на первый взгляд, мог стать переход из одиночного в спортивные пары или танцы на льду. В танцах она действительно пробовалась, да ещё с победителем юношеской Олимпиады Дарио Чиризано, которого бросила Ирина Хавронина после чемпионата России. К сожалению, ребята не подошли друг другу по антропометрическим данным. На этом история с танцами для Даши закончилась.

Позже она сама отмечала, что катается одна, «и этим всё сказано». Кажется, есть смысл попытаться снова: у Даши великолепное скольжение — то, что нужно в танцевальном виде! А подходящий партнёр наверняка при должной настойчивости найдётся.

Но переход в танцы из одиночного — это чуть ли не начинать с нуля. Придётся даже привыкать к другим конькам. Многие почему-то ошибочно полагают, что одного хорошего скольжения для танцев достаточно. Это не так. Нюансов очень много, и лучше не затягивать с переходом до 17 лет. По крайней мере, не в России, где очередь у танцоров выстраивается с юниоров.

Дарья Усачёва Фото: Ronda Churchill/AP/ТАСС

Одна из воспитанниц Тутберидзе ранее тоже пыталась перезапустить карьеру после травмы. Помните Алёну Канышеву? Она провела в танцах на льду два сезона, но в итоге оставила эту затею и ушла в тренеры. Отчасти потому, что не смогла привыкнуть к совсем другому виду после одиночного. А ведь ей на момент перехода было всего 14 лет.

Парное катание в этом смысле выглядит более привлекательным вариантом для Даши. Знакомые прыжки, но на порядок меньше и никаких ультра-си. Девушка она миниатюрная, изящная — отлично будет смотреться рядом с высоким, крепким парнем. Но как она справится с нагрузкой на выбросах? Выдержит ли её бедро после травмы? Очень сомнительно. Хотя есть и пример Алёны Косторной, которая после операции на бедре теперь вовсю тренирует те же выбросы и рвётся на соревнования в новом сезоне.

Однако, рассматривай Даша вариант перейти в пары, наверное, уже тренировалась бы. Может быть, не хочет вновь получить серьёзную травму, а может, просто её сердце не лежит к этому виду.

Будет пробовать себя в качестве тренера

Скорее всего, ни в новом, ни в последующих сезонах Даша на соревнования не вернётся. Уже пошли слухи, что фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и задумывается о завершении карьеры. Вероятно, она будет кататься в ледовых шоу и осваиваться в роли наставника юных фигуристов. Так, с 14 по 24 августа она заявлена в качестве помощника тренера на сборах в Москве, которые проводит ассоциация фигуристов I.S.A.

Несмотря на совсем молодой возраст, Даше, безусловно, есть чем поделиться со спортсменами, и она обязательно вдохновит их на плодотворную работу. Её карьера, пусть и недолгая, успела ознаменоваться крупными достижениями, о которых большинству атлетов остаётся мечтать. Серебро юниорского чемпионата мира, бронза финала и два серебра этапов Гран-при среди юниоров — показатели очень высокого уровня мастерства, и они заслуживают огромного восхищения. Как и серебро её первого и, по всей видимости, последнего взрослого этапа Гран-при, где она была поистине восхитительна.

Дарья Усачёва Фото: David Becker/AP/ТАСС

Болельщики всегда будут помнить красоту, которую Даша творила на льду, и с удовольствием продолжат следить за ней в ледовых шоу. Она украсит любую постановку, и для этого ей не нужно рисковать с прыжками и заново ввязываться в жёсткую конкуренцию.

Она и так сделала всё, что могла. И след в фигурном катании она определённо оставила.