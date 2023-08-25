Усачёва — о дружбе в спорте: дружат те, кто умеет радоваться за чужие успехи

Фигуристка Дарья Усачёва рассказала о дружбе между спортсменками в группе Этери Тутберидзе.

Усачёва была подружкой невесты на свадьбе Алёны Косторной.

«Нет такого: ушла из группы — нет дружбы. Дружба либо есть, либо нет. Это не зависит от того, что мы в одной группе. Человек либо подходит, либо нет. Вот мы сразу сошлись. Я, Аня Щербакова, Алена, Аня Фролова, Алина Загитова, мы прекрасно все общаемся.

Мы с Аней были подружками невесты вдвоем. Перед этим мы на девичнике были втроем, поэтому у нас прекрасная дружба. Спорт не может мешать дружбе, если она есть. Спорт остается спортом. Дружат те, кто умеет радоваться за чужие успехи. Мы всегда искренне радуемся друг за друга, за чьи-то победы, успехи в каких-либо начинаниях.

У нас всё всегда на позитиве. Наши самые классные вечера — это если мы собирались на ночевках, потому что они самые искренние. К сожалению, они не случались часто, это единичные случаи, но тем они и ценнее.

Сначала я подружилась с Аленой. Пришла в группу в 11 лет, и мы начали сразу с ней общаться. Примерно в это время пришла и Камила Валиева. Тогда все уходили в отпуск, а мы были на катке. Так вот мы расстелили полотенце прям на льду, будто мы где-то на пляже. Нам это казалось гениальной идеей. Почти все сборы в Новогорске я жила с Аленой. Помню, она нам с Софьей Акатьевой была как мама. Говорила, когда ложиться спать. Просила нас не разговаривать ночью», — приводит слова Усачёвой Sport24.