Дарья Усачёва будет работать в школе олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой

17-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва будет работать в качестве тренера в школе фигурного катания олимпийской чемпионки 2014 года в женском одиночном катании Аделины Сотниковой, сообщает пресс-служба учреждения. В школу ведётся набор детей 2014–2017 годов рождения.

Ранее стало известно, что Усачёва решила приостановить профессиональную карьеру после ухода из группы тренера Этери Тутберидзе.

Напомним, осенью 2021 года Усачёва получила тяжёлую травму бедра на раскатке перед этапом серии Гран-при в Японии. Реабилитация была длительной, у Дарьи никак не получалось восстановить прыжки. Весной 2023 года Усачёва даже собиралась перейти в танцы на льду. Однако на шоу в межсезонье фигуристка вышла как одиночница и с восстановленными прыжками.