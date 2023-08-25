Татьяна Тарасова: Усачёва завершила карьеру из-за отсутствия уверенности в себе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о приостановке карьеры 17-летней Дарьи Усачёвой, занимавшейся в группе Этери Тутберидзе.

Усачёва планирует выступать в ледовых шоу и будет работать детским тренером в школе Аделины Сотниковой.

«Если она говорит, что она пошла в тренеры в школу Сотниковой, она конкретно говорит, а вы всё спрашиваете, ну, что вы не понимаете, что ли? Как вам нужно официально объявить, чтобы вы поняли? Она уже официально объявляет, что она пошла в школу Сотниковой, там будет работать тренером, не спортсменкой, хотя спортсменка — это тоже работа.

Что я думаю по поводу того, что она завершила карьеру? Я ничего не думаю, Зачем мне про это думать? Могло ли это произойти из-за мировой ситуации и отсутствия перспектив россиянок на арене? Наверное, из-за отсутствия уверенности в себе. Не повлияла ли здесь мировая ситуация? Думаю, нет, на Усачёву мировая ситуация не повлияла (смеётся). Частный ли это случай? Да. У нас много в стране турниров, и она ни на одном из них не побеждала», — приводит слова Тарасовой «ВсёПроСпорт».