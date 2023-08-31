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Чемпиона мира по фигурному катанию Бриана Жубера обвиняют в насилии

Чемпиона мира по фигурному катанию Бриана Жубера обвиняют в насилии
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Чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы бывший французский фигурист, а ныне тренер Бриан Жубер обвиняется в насилии.

«Мы получили сообщения об актах насилия, поэтому мы собрали дисциплинарную комиссию 29 августа. Другие отчеты были получены органом министерства спорта, расследующим случаи насилия. Сейчас проводится несколько административных и юридических расследований», — приводит слова президента Федерации ледовых видов спорта Франции (FFSG) Гвенаэль Нури L’Obs.

38-летний Жубер отрицает обвинения в свой адрес. Французский спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры в феврале 2014 года. В том же году Жубер стал работать с казахстанскими фигуристами и выступал в ледовом шоу Евгения Плющенко.

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