Чемпиона мира по фигурному катанию Бриана Жубера обвиняют в насилии
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Чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы бывший французский фигурист, а ныне тренер Бриан Жубер обвиняется в насилии.
«Мы получили сообщения об актах насилия, поэтому мы собрали дисциплинарную комиссию 29 августа. Другие отчеты были получены органом министерства спорта, расследующим случаи насилия. Сейчас проводится несколько административных и юридических расследований», — приводит слова президента Федерации ледовых видов спорта Франции (FFSG) Гвенаэль Нури L’Obs.
38-летний Жубер отрицает обвинения в свой адрес. Французский спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры в феврале 2014 года. В том же году Жубер стал работать с казахстанскими фигуристами и выступал в ледовом шоу Евгения Плющенко.
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