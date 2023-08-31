Худайбердиева поддержала Кагановскую после распада дуэта с Ангелополом

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева отреагировала на пост Василисы Кагановской о распаде дуэта с Валерием Ангелополом.

Кагановская написала, что бывший партнёр всем рассказывал, что она его избивает, а затем заставлял подписать контракт о готовности взять его на полное обеспечение.

«Я очень хочу поддержать Василису и пожелать удачи Валере. Искренне, как коллега и конкурентка, — один из ярчайших дуэтов в последние годы. Грустно, ФК в межсезонье просто стекло. Василиса, ты очень сильная девочка», — написала Худайбердиева в соцсетях.

Кагановская и Ангелопол – победители финала Гран-при России 2023 года. Валерий покинул группу Анжелики Крыловой, а для Василисы ищут нового партнёра.