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Усачёва поддержала Кагановскую после распада дуэта с Ангелополом

Усачёва поддержала Кагановскую после распада дуэта с Ангелополом
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Серебряный призёр Гран-при США — 2021 в женском одиночном катании Дарья Усачёва, некоторое время назад приостановившая карьеру, отреагировала на пост Василисы Кагановской о распаде дуэта с Валерием Ангелополом.

Кагановская написала, что бывший партнёр всем рассказывал, что она его избивает, а затем заставлял подписать контракт о готовности взять его на полное обеспечение.

«Вась, у тебя всё будет отлично! Удачи», — написала Усачёва в соцсетях.

Кагановская и Ангелопол – победители финала Гран-при России 2023 года. Они считались одной из сильнейших молодых пар России и уже были заявлены на контрольные прокаты национальной команды. Теперь, как стало известно, Валерий покинул группу Анжелики Крыловой, а для Василисы ищут нового партнёра.

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