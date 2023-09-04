Валерий Ангелопол: спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен

Фигурист Валерий Ангелопол впервые прокомментировал распад танцевального дуэта с Василисой Кагановской.

Пара выиграла финал Гран-при России и считалась одной из самых перспективных в стране. По словам партнёрши, причиной разрыва стал контракт, в котором Ангелопол предлагал ей себя содержать. Мама Валерия рассказала, что контракт был составлен по инициативе тренера Анжелики Крыловой ради этической стороны вопроса. На это Крылова попросила родителей не вмешиваться.

«Мой новый тренер настоятельно порекомендовал никаких комментариев не давать. Я продолжу кататься, я очень хочу кататься и буду кататься, несмотря на чьё-либо мнение. Спасибо большое всем, кто меня поддерживает, ко мне начали возвращаться люди, которых я не ожидал снова увидеть в своём кругу. Спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен, теперь гораздо легче. Ну а я продолжаю. Никаких комментариев я давать не буду, я докажу делом.

Надо понимать другой момент: если я молчу — это не значит, что мне нечего сказать. Пускай люди думают, как хотят и как им навязали, другой момент, что они заложники ситуации и не знают правды. Но я считаю, что обязан сказать следующие слова, хотя бы здесь, раз вживую мне не дали этого сделать.

Я хочу поблагодарить весь штаб команды Крыловой за все годы работы. Я получил хороший, ценный и незабываемый опыт. Мы многое одолели, многого достигли вместе. Спасибо большое Василисе за пройденный совместный путь, он был тяжёлым, длинным и ярким. Хочу пожелать ей всего самого наилучшего, чтобы она достигла своих целей и была счастлива.

Спасибо большое Анжелике Крыловой, очень много она для нас сделала, и я очень рад, что Василиса продолжит свой путь под её руководством. Отдельное спасибо дорогому Максиму Евгеньевичу (Ставискому), я не представляю свои пять лет без этого человека.

Хочу отдельное спасибо сказать ребятам в этой группе — это самый дружный и сплочённый коллектив, в котором я катался. Желаю каждой паре сиять и занимать самые высокие места. У меня всё, спасибо», — приводит слова Ангелопола «Матч ТВ».