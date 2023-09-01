«Я должна взять его на полное обеспечение». Лучшие танцоры России расстались со скандалом

Ангелопол требовал от Кагановской деньги, но это не всё. Тренер боролась с их звёздной болезнью, а неудавшиеся отношения накалили ситуацию.

Новый сезон в фигурном катании ещё не начался, а за танцы на льду уже тревожно! Самая перспективная пара России Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол распалась, причём не обошлось без масштабного скандала, в котором присутствуют любовь, шантаж и деньги.



Партнёрша призналась, что Ангелопол требовал от неё полного обеспечения и угрожал прекращением тренировок. Но, возможно, на ситуацию повлияли и неудавшиеся отношения с Кагановской.

В любом случае слова Валеры про отсутствие звёздной болезни сейчас кажутся смешными. Более абсурдного распада в танцах на льду мы ещё не видели!

Ангелопол требовал от Кагановской деньги за тренировки

Межсезонье в этом году не перестаёт удивлять. Новость о том, что победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прекратили сотрудничество, обескуражила многих любителей фигурного катания. Ученики Анжелики Крыловой подавали большие надежды и получали высокие оценки от специалистов. Тем не менее их совместный путь подошёл к концу, и, конечно же, поклонникам пары были интересны причины такого неожиданного решения.

Валерий решил воздержаться от комментариев:

«Никогда и никаких комментариев, я в жизни не скажу про эту ситуацию. Как мужик, я обязан оставить сор в избе. Если мой бывший тренер или бывшая партнёрша захотят высказаться — это их выбор, я промолчу, всем всего самого наилучшего, искренне», — сказал Ангелопол.

А вот Василиса и Анжелика Алексеевна не стали скрываться. Кагановская сделала шокирующее признание. По её словам, партнёр шантажировал её и требовал финансовой поддержки: фигуристка должна была подписать договор с прописанными условиями, в ином случае спортсмен не вышел бы на тренировки.

Контракт, принесённый Валерием Ангелополом Фото: Из личного архива Василисы Кагановской

«Три дня назад Валера принёс на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решения, но Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирались. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры», — написала Кагановская.

Василиса упоминала также и обвинения в насилии с её стороны, плохой работе (опять же — её), но всё свелось в итоге к деньгам. Версию спортсменки подтвердила её тренер:

«Это была инициатива Валеры, я была категорически против, Василиса — тоже. В определённый момент Валера начал говорить, что готов кататься с Василисой на условиях письменного договора, в котором были бы прописаны определённые финансовые условия. Это было совершенно неприемлемо, и, конечно, она не захотела ничего подписывать», — сказала Крылова.

Неудавшиеся отношения с Кагановской задели Ангелопола?

Слухи о разладе в паре были ещё в середине лета, но тогда конфликт между обеими сторонами удалось уладить. Об этом сообщал Ангелопол, который обещал, что из группы Крыловой никто уходить не будет. Тем не менее сдержать слово у него не вышло. Инициатором был именно Валерий, и, думается, были ещё причины для этого решения, помимо финансовых разногласий.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Недавно фигуристы признались, что были парой не только на льду, но и в жизни. Однако отношения не сложились — Кагановская настояла на расставании. Эта ситуация не могла не ударить по Ангелополу, который тяжело переживал разрыв.

«Мы поняли, что не подходим друг другу. Инициатива была не моя. Каково было после отношений снова тренироваться и общаться? Я думаю, нам обоим было сложно, я не спрашивал у Василисы. Но мне было очень сложно, в первое время точно. Потом как-то подутихло», — делился сокровенным фигурист.

Эмоциональное напряжение могло сподвигнуть спортсмена поступить так с партнёршей — не самый красивый жест, но его хотя бы можно понять.

Крылова до конца боролась со звёздной болезнью пары

Правда, есть и другая теория, почему возникла такая сложная ситуация. Ранний успех негативно сказался на восприятии дуэтом самих себя — об этом неоднократно упоминала Анжелика Крылова, которая отчаянно старалась, чтобы её ученики не заболели звёздной болезнью.

«Боюсь, что с этим мы пока не справились, продолжаем бороться. Речь не идёт о какой-то звёздной болезни. Однако я порой замечаю, что ребята как бы забывают о том, что на тренировках нужно ежеминутно себя преодолевать. Они хорошо тренируются, очень добросовестно. Но я-то хочу довести их до абсолютного идеала. И знаю, что могу это сделать. Просто, когда у спортсмена что-то начинает реально хорошо получаться, появляется некий внутренний апломб: раз всё так классно, зачем меня продолжают заставлять стремиться к чему-то ещё?» — рассказывала тренер.

Совершенно другое мнение было у Валерия Ангелопола, но вряд ли сейчас с ним кто-нибудь согласится:

«Надо отталкиваться от понимания, что такое звёздная болезнь. Для одного — это когда кто-то не ответил, для другого — это когда тебя послали. Про меня пишут, что есть звёздная болезнь. Если люди так правда считают, то они ещё не встречали тех, у кого она действительно имеется. Я ко всем в первую очередь отношусь с уважением, будь то президент страны или прохожий. Считаю, что это уже не звёздная болезнь. Всегда помогу, если смогу, постараюсь ответить. Я остался таким же искренним, добрым и открытым. В какой-то степени открытым больше «в себе», но, если ко мне подойдут, я не скажу: «Отойдите от меня, я не буду с вами разговаривать, потому что я такой-то, а вы никто». Для меня как раз это звёздная болезнь», — отметил он.

Эмоциональность и принципиальность Валерия не позволили ему продолжать профессиональные отношения с Василисой, из-за чего мир фигурного катания потерял невероятно красивую сильную пару. Это большой удар по всей дисциплине танцев на льду. Остаётся лишь надеяться, что у Кагановской и Ангелопола всё сложится с новыми партнёрами и мы ещё увидим их на соревнованиях.