Источник: Василиса Кагановская может встать в пару с Дарио Чиризано

Фигуристка Василиса Кагановская может встать в пару с Дарио Чиризано, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники.

На минувшей неделе стало известно о распаде танцевального дуэта Кагановской с Валерием Ангелополом. Пара существовала в постоянном составе последние пять лет. В прошлом сезоне фигуристы выиграли финал Гран-при России.

Чиризано выступал с Ириной Хаврониной, но дуэт распался, и с начала 2023 года Дарио живёт за границей и тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой. В мае Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не дала Чиризано открепление, чтобы он смог перейти под флаг Чехии, и он по-прежнему остаётся российским фигуристом. Сообщается, что для прохождения проб фигурист может в ближайшее время прилететь в Россию.