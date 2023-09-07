Анжелика Крылова — о поиске партнёра для Кагановской: думаем и не спешим

Серебряный призёр Олимпиады-1998, двукратная чемпионка мира, тренер по танцам на льду Анжелика Крылова рассказала о поисках партнёра для фигуристки Василисы Кагановской. Ранее Кагановская прекратила выступления в паре с Валерием Ангелополом, с которым они стали победителями финала Гран-при России в марте 2023 года.

По словам Крыловой, в поле её зрения в качестве потенциального партнёра Василисы Кагановской находится фигурист Дарио Чиризано. Ранее сама Кагановская опровергала информацию о том, что будет выступать в паре со спортсменом.

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«Было бы просто нелогично, если бы мы не рассматривали Дарио как потенциального партнёра для Василисы. По антропометрии и уровню катания они могли бы подойти друг другу. Только сейчас Дарио катается со своей чешской партнёршей и планирует выступать за эту страну. Пока мы думаем и не спешим», — цитирует слова Крыловой «РИА Новости».