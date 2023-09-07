17-летняя фигуристка Дарья Усачёва объявила о завершении карьеры

Фигуристка Дарья Усачёва, занимавшаяся в группе Этери Тутберидзе, объявила о завершении профессиональной карьеры в 17 лет.

«В какой-то момент я всё с тренировками осознала – а это начиналось уже в период, когда я короткую старую накатывала. Старалась накатывать. И я так чувствую… Катала-катала – понимаю, что короткую я накатаю. Представляю, как я буду катать произвольную, – а я умираю. Я думаю: блин, сейчас вот мне восстанавливаться… Опять же, как я и говорила, я вот здраво и адекватно оценила свои какие-то возможности, именно в спорте профессиональном. И поняла, что, наверное, всё-таки нет.

Я люблю кататься, я буду кататься для публики в шоу и заниматься тем, что в данный момент мне ближе по душе, чего бы мне больше хотелось. И плюс такой год, что ЕГЭ, поступления, а моей маме тоже очень важно было, чтобы я всё хорошо сдала, поступила. У меня ещё просто были мысли в два вуза поступать, получить потом второе образование. Не спортивное, опять же.

И поэтому такое решение приняла, но я вообще о нём ни капельки не пожалела до сих пор. Только, наоборот, убеждаюсь, что это, как модно говорить, «прислушивайся к своему сердцу». Не думаю, что я через год вернусь на соревновательную арену, нет. Но да, в шоу я очень хочу кататься. Мне нравится именно выступать, выступать для публики, показывать программы, эмоции, кататься. Я сейчас часто импровизирую на льду, просто включаю музыку. Мне это в кайф. Я прям получаю от этого удовольствие – выходить на лёд и что-то там придумывать, катать», — сказала Усачёва в эфире «Okko Спорт».

Напомним, в 2023 году Усачёва хотела перейти в танцы на льду после долгой реабилитации после травмы, однако в межсезонье выступала как одиночница. Позже Усачёва покинула группу Тутберидзе и приняла решение не искать нового специалиста.