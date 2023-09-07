Тренер Крылова — об Ангелополе: Валера в какой-то момент начал терять ориентиры

Тренер Анжелика Крылова высказалась о шумихе вокруг распада танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

Победители финала Гран-при России минувшего сезона расстались накануне осени. Сообщалось, что одной из причин разрыва стал контракт, согласно которому Кагановская должна была содержать партнёра. Это и стало причиной бурных обсуждений в СМИ и соцсетях.

«Нужна ли была такая шумиха? Мне кажется, пора уже её прекратить. Какое значение имеют комментарии и мнения, когда Валера пришёл и сказал: «Не хочу кататься с Василисой!» И на этом можно было поставить точку. Контракт, взаимные упрёки и претензии не имели никакого значения после этой фразы. Не знаю, кто повлиял на решение Ангелопола, но за день до случившегося ребята нормально работали на тренировке. Потом Валера пришёл с контрактом и поставил ультиматум: «Буду продолжать совместную карьеру только на этих условиях».

Летом он занимался вещами, далёкими от фигурного катания. Нет, я не против, но нужно расставлять приоритеты. Хочешь чего-то добиться в спорте — он должен быть на первом месте. Валера в какой-то момент начал терять ориентиры. Хотя ходил на тренировки, но работал без должной концентрации. Да и отделять своё имя от имени партнёрши, мне кажется, не следовало. Только вдвоём они что-то представляли из себя в фигурном катании. Василиса ещё достаточно спокойно на всё реагировала», — приводит слова Крыловой «РИА Новости Спорт».

Летом Ангелопол занимался рекламой и продажей коллекции одежды под своим именным брендом.