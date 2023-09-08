Брайан Орсер перенёс операцию по замене тазобедренного сустава
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира фигурист и тренер Брайан Орсер перенёс операцию по полной замене тазобедренного сустава, длившуюся два с половиной часа.
В своей социальной сети канадский специалист выложил видео, на котором передвигается с помощью ходунков, и фото с подписью. «Готов отправиться домой всего через несколько часов после операции по замене тазобедренного сустава. Отлично использую ходунки моего покойного отца. Он всегда заботится обо мне!» — написал Орсер в публикации.
Напомним, Брайан Орсер, помимо наград в одиночном фигурном катании, известен своими тренерскими успехами. В частности, с 2018 по 2020 год Орсер работал с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.
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