Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Брайан Орсер перенёс операцию по замене тазобедренного сустава

Брайан Орсер перенёс операцию по замене тазобедренного сустава
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира фигурист и тренер Брайан Орсер перенёс операцию по полной замене тазобедренного сустава, длившуюся два с половиной часа.

В своей социальной сети канадский специалист выложил видео, на котором передвигается с помощью ходунков, и фото с подписью. «Готов отправиться домой всего через несколько часов после операции по замене тазобедренного сустава. Отлично использую ходунки моего покойного отца. Он всегда заботится обо мне!» — написал Орсер в публикации.

Напомним, Брайан Орсер, помимо наград в одиночном фигурном катании, известен своими тренерскими успехами. В частности, с 2018 по 2020 год Орсер работал с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android