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Фигурист Зонов: могу сделать то, что делает Малинин, это называется «двойной бедуинский»

Фигурист Зонов: могу сделать то, что делает Малинин, это называется «двойной бедуинский»
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Ученик Валентины Чеботарёвой, призёр этапа Гран-при России среди юниоров, победитель III Российско-китайских молодёжных игр (2022) Фёдор Зонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой ответил на вопрос о желании попробовать сделать сальто, а также рассказал о бедуиновском прыжке.

Адам Сяо Хим Фа в этом сезоне активно продвигал сальто, ты никогда не задумывался над тем, чтобы попробовать?

– Сальто – нет, мне кажется, это то, что я не сделаю. Я могу сделать то, что делает Илья, кажется, это называется «двойной бедуинский». Делал в зале, на льду ещё пока нет. Люблю бедуинский прыжок сам по себе, так что идея показалась заманчивой.

Полное интервью с Фёдором Зоновым уже доступно на «Чемпионате».

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