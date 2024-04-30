«В детстве тянулись за Мишей и Стасей». Фигурист Зонов — о Коляде и Константиновой

Ученик Валентины Чеботарёвой, призёр этапа Гран-при России среди юниоров, победитель III Российско-китайских молодёжных игр (2022) Фёдор Зонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой назвал фигуристов, на которых он равнялся в детстве.

– Какое-то время лидерами группы были Михаил Коляда и Станислава Константинова. Равнялся ли ты на них в чём-то?

– Мы катались сначала на разных льдах – они в старшей группе, я в младшей. Вместе начали кататься года с 2018-го, когда я что-то начал прыгать. В Мише мне нравился его спокойный подход к тренировкам, думаю, это чем-то похоже на Валентину Михайловну. В Стасе мне нравилось упорство, она была «разбейся, но сделай». Когда есть какие-то примеры, ты тянешься за ними. Они что-то напрыгали, а ты мелкий, ничего не умеющий, пытаешься повторить. Сейчас из-за этого тяжелее, нет никого старше, тянемся просто к небу (улыбается). А в детстве тянулись за Мишей и за Стасей.

Полное интервью с Фёдором Зоновым уже доступно на «Чемпионате».