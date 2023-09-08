Траньков — об Ангелополе: когда мужику в 18–20 лет мама вытирает сопли, это очень странно

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о фигуристе Валерии Ангелополе.

«Самое главное, наверное, стоит упомянуть, сколько мальчику лет. И что его мама в таком возрасте как-то сопровождает, за него пишет в социальных сетях, открывает какие-то договоры и так далее — для меня это просто странно. Я из города Пермь, приехал в Санкт‑Петербург в 15 лет один и как-то вырос сам. Когда мужику взрослому в 18–20 лет мама вытирает сопли, для меня это очень странно.

А договор был следующий. Я уж не знаю, какие там финансовые сложности у парня, но очень часто… У него есть социальные сети открытые, есть закрытые, для друзей. И у него постоянно какие-то вопросы с финансами возникают. Видимо, какие-то сложности у него личные есть. И он попросил партнёршу платить ему за то, что он с ней катается. «Хочешь кататься со мной, с таким классным, в паре — будь добра».

Эта практика существует в бальных танцах, потому что мало партнёров. В мире это не вопиющий факт. Но в России для меня это нонсенс, потому что у всех есть зарплаты, все катаются в сборной. То есть коньками обеспечивает полностью федерация, костюмы шьются, выдаётся экипировка, чехлы. Носки и трусы только сам покупаешь. Остальное у тебя всё есть для того, чтобы ты мог спокойно тренироваться и показывать высокие спортивные результаты.

Может быть, просто он больше не хочет заниматься фигурным катанием. Мне жаль их обоих, это была очень яркая пара. Это был такой лучик света в наших танцах на льду — молодые, специалисты их любили, хвалили. Видимо, перехвалили», — сказал Траньков в интервью «ОК на связи!»