Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Три новых поддержки, хореоэлемент, вращение». Миронова/Устенко — о произвольном танце

«Три новых поддержки, хореоэлемент, вращение». Миронова/Устенко — о произвольном танце
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы, победители финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко высказались о своём новом произвольном танце на соревновательный сезон-2023/2024.

Устенко: Все элементы в программе – новые. У нас три новых поддержки, новый хореоэлемент, вращение.

Миронова: В предыдущих сезонах мы оставляли поддержки, вращения, которые были наработаны, в этом уже не можем себе позволить, тотал-лук новый.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотосессией, посвящённой этому произвольному танцу.

Напомним, танцевальный дуэт Миронова и Устенко тренируется в группе Елены Соколовой в Санкт-Петербурге, они являются членами основного состава сборной России в текущем сезоне. На прошлогоднем чемпионате России, который прошёл в Красноярске, Миронова и Устенко заняли пятое место.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android