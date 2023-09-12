«Три новых поддержки, хореоэлемент, вращение». Миронова/Устенко — о произвольном танце

Российские фигуристы, победители финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко высказались о своём новом произвольном танце на соревновательный сезон-2023/2024.

Устенко: Все элементы в программе – новые. У нас три новых поддержки, новый хореоэлемент, вращение.

Миронова: В предыдущих сезонах мы оставляли поддержки, вращения, которые были наработаны, в этом уже не можем себе позволить, тотал-лук новый.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотосессией, посвящённой этому произвольному танцу.

Напомним, танцевальный дуэт Миронова и Устенко тренируется в группе Елены Соколовой в Санкт-Петербурге, они являются членами основного состава сборной России в текущем сезоне. На прошлогоднем чемпионате России, который прошёл в Красноярске, Миронова и Устенко заняли пятое место.