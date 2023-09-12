Анастасия Скопцова: «Тиндер» для поиска партнёра в танцах на льду? Это был бы успех!

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступавшая в паре с Кириллом Алёшиным рассказала о проблеме нехватки юношей в танцах на льду. В качестве причин этой нехватки Скопцова указывает на нежелание многих родителей отдавать мальчиков на фигурное катание. Также фигуристка отмечает, что не все родители могут позволить приобрести необходимый инвентарь и постоянно сопровождать детей на соревнованиях.

«Посмотрите протоколы с завершившегося на днях открытого чемпионата Москвы. По программе первого спортивного разряда у девочек было 17 участниц, а у мальчиков – 8. Из этих детей максимум процентов 5-10 могут спустя какое-то время гипотетически оказаться в танцах. Сколько получается?», — цитирует Скопцову Sports.ru.

Также фигуристка поделилась мыслями о способах поиска партнёров для танцев на льду. «Самый очевидный путь – форумы на различных сайтах. Есть отдельный форум для поиска партнёра за границей. Существует ли специальный «Тиндер» для поиска партнёра по паре? Ха-ха, если бы его кто-то создал – думаю, это был бы успех!» – сказала Скопцова в интервью.