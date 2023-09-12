Источник: Некрасов станет новым партнёром Кагановской в танцевальном дуэте

Фигурист Максим Некрасов станет новым партнёром Василисы Кагановской в танцевальном дуэте.
Ранее Кагановская выступала с Валерием Ангелополом, дуэт победителей финала Гран-при России скандально распался из-за истории с контрактом, согласно которому партнёрша должна была обеспечивать партнёра. О прекращении сотрудничества между Елизаветой Пасечник и Некрасовым стало известно из сообщения ФФККР о том, что дуэт не примет участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 16–17 сентября в Москве.
«Максим Некрасов встанет в пару с Василисой Кагановской. Теперь, думаю, уже можно это озвучить.
Поздравляю новую пару, но не могу не отметить, как же жаль Елизавету (на мой взгляд, одна из лучших партнёрш России) и Дарио Чиризано. Который приехал-таки в Москву для проб с Василисой, но в итоге сотрудничества так и не случилось», – сообщает телеграм-канал «Лапидарность».
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