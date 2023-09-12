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Распалась танцевальная пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов

Распалась танцевальная пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов
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Танцевальная пара Елизавета ПасечникМаксим Некрасов не примет участие в контрольных прокатах в «Мегаспорте». Дуэт прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнеров, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Напомним, пара выиграла бронзовую медаль чемпионата России в 2023 году.

Ученики Алексея Горшкова начали совместные выступления в апреле 2022 года. До этого Максим Некрасов с 2015 года выступал в паре с Ариной Ушаковой. Пара неоднократно становилась призером и победителем как внутрироссийских, так и международных соревнований. Елизавета Пасечник тренировалась с Некрасовым в одной группе, поэтому после распада пары Некрасов — Ушакова, быстро нашла с фигуристом общий язык.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16–17 сентября в Москве.

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