Распалась танцевальная пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов

Танцевальная пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов не примет участие в контрольных прокатах в «Мегаспорте». Дуэт прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнеров, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Напомним, пара выиграла бронзовую медаль чемпионата России в 2023 году.
Ученики Алексея Горшкова начали совместные выступления в апреле 2022 года. До этого Максим Некрасов с 2015 года выступал в паре с Ариной Ушаковой. Пара неоднократно становилась призером и победителем как внутрироссийских, так и международных соревнований. Елизавета Пасечник тренировалась с Некрасовым в одной группе, поэтому после распада пары Некрасов — Ушакова, быстро нашла с фигуристом общий язык.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16–17 сентября в Москве.
- 12 сентября 2023
-
15:45
-
13:47
-
11:50
-
10:57
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:28
-
00:28
- 11 сентября 2023
-
21:05
-
20:13
-
17:38
-
09:21
- 10 сентября 2023
-
19:42
-
18:34
-
17:10
-
16:58
-
16:53
- 9 сентября 2023
-
22:33
-
20:41
- 8 сентября 2023
-
21:39
-
20:22
-
16:55
-
16:43
-
16:30
-
16:08
-
16:05
-
15:56
-
15:40
-
15:29
-
15:22
-
15:18