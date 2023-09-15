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Илья Малинин с огромным отрывом выиграл короткую программу на Autumn Classic

Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на турнире серии «челленджер» Autumn Classic International, который проходит в Монреале (Канада). Илья исполнил четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп, а также тройной аксель. За свой прокат 18-летний Малинин получил от судей 100,87 балла.

Второе и третье места заняли канадцы Стивен Гоголев и Уэсли Чиу. Отметим, что отрыв Малинина от второго места составляет более 14 баллов.

Произвольные программы мужчины представят в субботу, 16 сентября.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Autumn Classic International. Монреаль, Канада

Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 100,87

2. Стивен Гоголев (Канада) — 86,25

3. Уэсли Чиу (Канада) — 80,93

4. Цзинь Боян (Китай) — 79,32

5. Марк Городницкий (Израиль) — 73,46

6. Кевин Аймоз (Франция) — 72,58

7. Сота Ямамото (Япония) — 70,39

8. Николай Мемола (Италия) — 70,27