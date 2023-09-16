Морозов и Ерёменко: нам было не так сложно найти общий язык и скататься

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко рассказали о взаимодействии после выступления на контрольных прокатах сборной России.
Ерёменко. Невероятно круто снова вернуться на большую публику к зрителям, к этим эмоциям, когда ты получаешь отдачу от зала и ещё больше хочешь танцевать, двигаться, и тебе это очень нравится.
Морозов. Каково начинать сначала? Легко!
Ерёменко. Мы уже достаточно взрослые спортсмены, нам было не так сложно найти общий язык и скататься. Мы знаем, чего хотим, к чему идём, и это нам помогало в становлении новой пары. Программа — все музыкальные композиции Queen. Сейчас все катаются под хиты 80-х, и в ритм-танце все передают дух того времени: рвение к свободе, к чему-то новому. Здесь нужен драйв, кайфовать от программы, рок-н-ролл. Задача на сезон — нам нужно выйти в соревновательный ритм, естественно, нужно больше соревновательного опыта вместе, совершенствования своих навыков.
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