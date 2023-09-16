Ежлов — о Шевченко: очень круто кататься с такой опытной партнёршей
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Российский танцевальный дуэт Софья Шевченко и Андрей Ежлов рассказали о своей программе на контрольных прокатах сборной России.
Ежлов. Очень круто кататься с такой опытной партнёршей, воспользовался шансом, не прогадал.
Шевченко. Тематика у нас 80-х, взяли музыку Тины Тёрнер, потому что её творчество кажется нам очень зажигательным. Я как девушка, исполняющая её образ в программе, очень вдохновляюсь её движениями, горячей пластикой. Вторая часть тоже очень яркая, быстрая, это отражает тематику. Хотелось бы, чтобы зал хлопал, подпевал, двигался с нами. В ритм-танце идея в зажигательности, хотим показать энергию мужчины и женщины. Столько спрашивают про сальто, что, кажется, я скорее его выучу, вместе прыгнем. Ждите!
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