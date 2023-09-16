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Валиева — о программе: подбирали что-то новое, что-то необычное

Валиева — о программе: подбирали что-то новое, что-то необычное
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Подбирали что-то новое, что-то необычное. Хочу сказать большое спасибо моим тренерам, которые меня услышали и предложили такой прекрасный вариант. Планы на сезон — работать, кататься и радовать зрителей», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Напомним, Валиева принимает участие в контрольных прокатах сборной России, которые проходят 16–17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. А 26–29 сентября в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне пройдут слушания по делу о нарушении российской спортсменкой антидопинговых правил на Олимпийских играх — 2022.

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