Муравьёва — о программе: очень понравилась музыка, я за неё боролась
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Российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала о короткой программе, с которой выступила на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
«Загадочная программа, новый стиль, хотелось попробовать. Очень понравилась музыка, я за неё боролась, надеюсь, вам понравилось. Платье, надеюсь, на весь сезон. А то в прошлом году так же ответила, а вышла на следующий старт в другом. Кататься на трёх Олимпиадах, до 30 лет? Я ничего не знаю пока. Подождём», — сказала Муравьёва в микст-зоне после проката.
Напомним, контрольные прокаты фигуристов национальной команды России проходят 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Завтра, 17 сентября, фигуристки представят произвольную программу.
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