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Крылова: приход Морозов и Ерёменко никак не повлиял на Кагановскую и Ангелопола

Крылова: приход Морозов и Ерёменко никак не повлиял на Кагановскую и Ангелопола
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Тренер Анжелика Крылова опровергла информацию о том, что приход дуэта Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко в её тренировочную группу повлиял на распад пары Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

«Не хочу, чтобы ребятам этот вопрос задавали, потому что они не в курсе. Их приезд никак не повлиял на Валеру с Василисой, просто никак. Такое мнение, что их приезд забрал моё время и я больше с ними начала работать — такого не было. У них был свой конфликт, своя ситуация. Никак не нужно ребят вмешивать, хотя я понимаю, что такое мнение складывается — они приехали, тайминг совпал, и такое мнение создаётся. Но они не повлияли никак. У них (Кагановской и Ангелопола) конфликт со своей головой собственной, мы пытались его разрулить долгое время, но это ни к чему не привело, к сожалению. Мне жалко, что я не могу именно свою работу и свои программы показать здесь. Это было бы очень неплохо», — передаёт слова Крыловой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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