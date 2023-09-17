Ерёменко: на наших тренировках ситуация с Кагановской и Ангелополом не сильно отразилась

Российский фигурист Игорь Ерёменко, с недавних пор выступающий в танцах на льду с Аннабель Морозов, высказался о работе в тренировочной группе Анжелики Крыловой.

«Когда в Америке катались, у нас вообще не было пар на льду. Мы приехали сюда, какое-то время покатались с ребятами (Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол), потом у них произошла, скажем, некая ситуация, но на нашем тренировочном процессе это несильно отразилось. Безусловно, внутренняя конкуренция — один из факторов двигаться вперёд. Но не настолько гигантский. Пока ещё не знаем, на каких этапах Гран-при России будем выступать», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Василиса Кагановская выступала с Валерием Ангелополом, дуэт победителей финала Гран-при России скандально распался из-за истории с контрактом, согласно которому партнёрша должна была обеспечивать партнёра.