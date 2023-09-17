Готовы к новым программам и новым ярким драмам. Второй день контрольных прокатов. LIVE!

В воскресенье, 17 сентября, контрольные прокаты в московском «Мегаспорте» продолжатся — фигуристы выступят с произвольными программами. Большинство — с новыми, но кто-то наверняка оставит и прошлогодние. С нетерпением ждём битву четверных прыжков!
Расписание
- 13:55 — танцы на льду;
- 15:30 — женщины;
- 17:15 — спортивные пары;
- 19:05 — мужчины.
Состав участников
Женщины: Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Майя Хромых, Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Елизавета Туктамышева, Вероника Жилина, Ксения Синицына.
Мужчины: Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Александр Самарин, Григорий Фёдоров, Глеб Лутфуллин, Артём Ковалёв, Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин, Илья Яблоков, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев.
Спортивные пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Алёна Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.
Где смотреть
Контрольные прокаты в прямом эфире бесплатно покажет сайт Первого канала, а женские короткую и произвольную программы можно будет увидеть по телевизору. Также по подписке в полном объёме доступны трансляции в онлайн-кинотеатре Okko.
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