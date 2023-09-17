Мозалёв: я откатал без прыжков и, если честно, задохнулся, хотя готовился

Чемпион мира среди юниоров и бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление на контрольных прокатах сборной России. Фигурист рассказал о втором костюме и о своём физическом состоянии.
«Книга уже была открыта в короткой программе, теперь закрыта, второй том. Это второй костюм, он пришит! Это два разных костюма. Все уже пошутили, даже я прикалывался, когда забыл один костюм, можно кататься в другом.
Хватило ли по физике сегодня? Да, думал, будет хуже по сравнению с тренировкой. Я откатал без прыжков и, если честно, задохнулся, хотя готовился, делал всё, что нужно, бегал. Думал, как вообще с прыжками доеду, но вот доехал, всё в порядке. Дорожка в середине программы не такая уж насыщенная, как кажется, там медленная музыка, стараюсь отдыхать на ней», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата».
- 17 сентября 2023
-
21:25
-
21:22
-
21:09
-
21:09
-
20:42
-
20:37
-
20:20
-
20:04
-
19:49
-
19:28
-
19:12
-
18:50
-
18:38
-
18:23
-
18:09
-
18:02
-
17:29
-
17:20
-
17:12
-
17:03
-
16:55
-
16:48
-
16:41
-
16:34
-
16:21
-
16:14
-
16:06
-
15:34
-
15:32
-
15:28
-
15:25
-
15:19
-
15:18
-
15:13
-
15:02