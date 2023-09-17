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Мозалёв: я откатал без прыжков и, если честно, задохнулся, хотя готовился

Мозалёв: я откатал без прыжков и, если честно, задохнулся, хотя готовился
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Чемпион мира среди юниоров и бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление на контрольных прокатах сборной России. Фигурист рассказал о втором костюме и о своём физическом состоянии.

«‎Книга уже была открыта в короткой программе, теперь закрыта, второй том. Это второй костюм, он пришит! Это два разных костюма. Все уже пошутили, даже я прикалывался, когда забыл один костюм, можно кататься в другом.

Хватило ли по физике сегодня? Да, думал, будет хуже по сравнению с тренировкой. Я откатал без прыжков и, если честно, задохнулся, хотя готовился, делал всё, что нужно, бегал. Думал, как вообще с прыжками доеду, но вот доехал, всё в порядке. Дорожка в середине программы не такая уж насыщенная, как кажется, там медленная музыка, стараюсь отдыхать на ней», ‎— передаёт слова Мозалёва корреспондент «‎Чемпионата»‎.

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