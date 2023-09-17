Тренер Гуменника: очень хочется, чтобы он катал эту программу, эта музыка ему подходит

Тренер серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию Петра Гуменника Вероника Дайнеко прокомментировала инцидент с запретом выступления своего подопечного под музыку Rammstein.

Письмо было от Евгения Картушина. Мне сказали, что депутату, я узнала, что не депутату, оказывается. Я не знаю, сколько было писем, но видела я одно. На самом деле сегодня я сделала комментарий, его сразу выставили, и не очень приятно получилось, что в этом случае Тамара Николаевна получилась как злыдень какой-то. Я думаю, она нас оберегала от того, чтобы это не получилось перед прокатами, на соревнованиях. Её цель была такова. Как мудрый человек она нас пыталась выручить. Что касается дальнейшего развития ситуации, я не знаю. Что там дальше будет, я тоже не знаю.

Есть ли желание бороться за свой труд? Мне очень хочется, чтобы он катал эту программу. Решение должно быть справедливым. Я не понимаю, кто должен это решить. Федерация не запрещала? Рекомендовали, но запрета не было. Все в ожидании находятся. В ожидании чего? Я тоже хочу знать, чего. Мы ищем вторую программу, мы»‎ работаем и по второму направлению, всё, что мы можем сейчас сделать. Как повернётся ситуация, понять я не могу. Не знаю, у кого спросить, самой письмо написать? А куда?

Просто выйти и катать можно? Мне надо подумать, настолько ли я смелая. Надо подумать, кого бояться, кого не бояться. Со мной же спортсмен стоит. Была бы я одна, пошла бы. Если бы мы кавер катали, не сам голос был Rammstein, кому этот вопрос задать? Это музыкальное сопровождение, даже не конкретно соло Тилля Линдеманна. Нам важна музыка.

Эта музыка подходит ему энергетически, пусть это будет не этот голос. Пусть это будет просто музыка. Если бы мы такой компромиссный вариант нашли, устроило бы это процентов на 90–95»‎,‎ — передаёт слова Дайнеко корреспондент «‎Чемпионата»‎ Яна Левхина.