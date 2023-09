Музыкальная группа Everybody Loves an Outlaw отреагировала на прокат Валиевой под их песню

Американская музыкальная группа Everybody Loves an Outlaw отреагировала в своих соцсетях на прокат Камилы Валиевой под песню ‎I see red‎ во время контрольных прокатов сборной России. Артисты заявили, что им нравится смотреть, как Камила Валиева выступает под их песни.

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в контрольных прокатах 16 и 17 сентября в Москве с короткой программой, которая была поставлена под песню Everybody Loves an Outlaw — ‎I see red.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню, Камила! Такой невероятный артистизм», – говорится в публикации музыкальной группы в соцсетях.

Камила Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании, чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы.