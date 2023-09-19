Иван Букин высказался о хаосе в российских танцах на льду

Фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, высказался о многочисленных перестановках в составе пар в ходе прошлого сезона и в межсезонье.

Буквально накануне контрольных прокатов фигуристов сборной России распались сразу два заявленных дуэта Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Елизавета Пасечник/Максим Некрасов. Не исключено, что Кагановская и Некрасов будут кататься вместе.

«Думаю, в определённый момент всех удивил один дуэт — это Кагановская/Ангелопол, которые распались. Ребята были очень неплохие, талантливые. Но мы особо с Сашей за этим не следили, потому что у нас было чем заняться, было много работы, которую надо было сделать. Конечно, эмоции тратить ещё на какие-то новости — это тяжело», — сказал Букин в первом выпуске новой программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube.