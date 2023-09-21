Соловьёв — о короткой программе: кататься под Рахманинова — это новый опыт

Российский фигурист Семён Соловьёв, ученик Артура Гачинского, после выступления на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга рассказал о своей короткой программе. По итогам проката КП Соловьёв, набравший 89,35 балла, занимает первое место.

«Как ощущения от перехода из юниоров во взрослые? Ничего не поменялось, всё так же, только короткая усложнилась благодаря четверным. К новому сезону готовил четверной лутц, он будет уже завтра, в произвольной программе.

Почему взяли Рахманинова в короткой программе? В честь его 150-летнего юбилея, выбрал хореограф, сам Артур Андреевич Гачинский. Интересная музыка, это новый опыт – кататься под такое», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.