Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Соловьёв — о короткой программе: кататься под Рахманинова — это новый опыт

Соловьёв — о короткой программе: кататься под Рахманинова — это новый опыт
Комментарии

Российский фигурист Семён Соловьёв, ученик Артура Гачинского, после выступления на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга рассказал о своей короткой программе. По итогам проката КП Соловьёв, набравший 89,35 балла, занимает первое место.

«Как ощущения от перехода из юниоров во взрослые? Ничего не поменялось, всё так же, только короткая усложнилась благодаря четверным. К новому сезону готовил четверной лутц, он будет уже завтра, в произвольной программе.

Почему взяли Рахманинова в короткой программе? В честь его 150-летнего юбилея, выбрал хореограф, сам Артур Андреевич Гачинский. Интересная музыка, это новый опыт – кататься под такое», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
Фролова: новая короткая программа драматичная. Каждый увидит в ней что-то своё
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android