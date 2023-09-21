Фролова: новая короткая программа драматичная. Каждый увидит в ней что-то своё

Российская фигуристка Анна Фролова после выступления на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию рассказала о новой короткой программе.

«Короткая программа драматичная, под песню «Там нет меня». Предпочитаю вложить в неё какой-то свой смысл, зрителям оставить то, что они увидят – каждый увидит что-то своё. Изначально песня о потере близкого человека. В произвольной – танго, совершенно другой образ, там просто нужно показывать красивое уверенное катание.

По этапам Гран-при распределили официально пока только сборников. В каких этапах хотелось бы самой принять участие? В первом и третьем. Люблю Красноярск очень (улыбается)», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.