Семён Соловьёв: лутц собрал на шестиминутке, в программе чуть-чуть не дожал

Победитель первого этапа Кубка Санкт-Петербурга Семён Соловьёв, занимающийся под руководством Артура Гачинского, рассказал о прокате произвольной программы.

За первый старт среди взрослых Соловьёв получил от судей 246,10 балла. В прошлом году стал бронзовым призёром финала Гран-при среди юниоров.

«Как ощущения от проката? Хорошо, лутц собрал на шестиминутке, в программе чуть-чуть не дожал. А так, в целом, всё нормально, для первого старта сойдёт.

Произвольная программа осталась с прошлого сезона, у нас обычно программы по два года, всегда так было. Есть ли планы по усложнению? Планирую к четверному лутцу два тулупа вставлять, плюс два тройных акселя. Хороший набор на вторую половину сезона.

Насчет этапов Гран-при России пока ещё не знаю ничего. Куда бы хотелось поехать? Второй-четвёртый этапы или второй-пятый.

Насколько помогает нынешняя конкуренция в мужском одиночном? Это спортивный интерес, конечно, всегда хочется выбиться, быть первым. У каждого спортсмена так, я думаю», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.