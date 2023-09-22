Семён Соловьёв: лутц собрал на шестиминутке, в программе чуть-чуть не дожал

Победитель первого этапа Кубка Санкт-Петербурга Семён Соловьёв, занимающийся под руководством Артура Гачинского, рассказал о прокате произвольной программы.
За первый старт среди взрослых Соловьёв получил от судей 246,10 балла. В прошлом году стал бронзовым призёром финала Гран-при среди юниоров.
«Как ощущения от проката? Хорошо, лутц собрал на шестиминутке, в программе чуть-чуть не дожал. А так, в целом, всё нормально, для первого старта сойдёт.
Произвольная программа осталась с прошлого сезона, у нас обычно программы по два года, всегда так было. Есть ли планы по усложнению? Планирую к четверному лутцу два тулупа вставлять, плюс два тройных акселя. Хороший набор на вторую половину сезона.
Насчет этапов Гран-при России пока ещё не знаю ничего. Куда бы хотелось поехать? Второй-четвёртый этапы или второй-пятый.
Насколько помогает нынешняя конкуренция в мужском одиночном? Это спортивный интерес, конечно, всегда хочется выбиться, быть первым. У каждого спортсмена так, я думаю», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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