Бестемьянова — о скандальных словах Чжоу: толком не могу вспомнить, как он выглядит

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, четырёхкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова отреагировала на скандальное высказывание двукратного бронзового призёра чемпионатов мира, американца Винсента Чжоу касательно допинг-дела Камилы Валиевой.

«Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. К сожалению, это никого не должно удивлять», — сказал ранее Чжоу.

«Откуда он взял эту информацию? На него надо подать в суд за такое. Как можно говорить подобное на весь мир? Но разве его кто-то вообще слушает? Кто он вообще такой? Я даже толком не могу вспомнить, как этот человек выглядит. Я считаю, что к этому надо относиться так: собаки лают, караван идёт», — приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости Спорт».