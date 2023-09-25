Бестемьянова — о скандальных словах Чжоу: толком не могу вспомнить, как он выглядит

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, четырёхкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова отреагировала на скандальное высказывание двукратного бронзового призёра чемпионатов мира, американца Винсента Чжоу касательно допинг-дела Камилы Валиевой.
«Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. К сожалению, это никого не должно удивлять», — сказал ранее Чжоу.
«Откуда он взял эту информацию? На него надо подать в суд за такое. Как можно говорить подобное на весь мир? Но разве его кто-то вообще слушает? Кто он вообще такой? Я даже толком не могу вспомнить, как этот человек выглядит. Я считаю, что к этому надо относиться так: собаки лают, караван идёт», — приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости Спорт».
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