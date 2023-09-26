Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бестемьянова: хочется, чтобы после слушаний в CAS Валиева вышла с наименьшими потерями

Бестемьянова: хочется, чтобы после слушаний в CAS Валиева вышла с наименьшими потерями
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, четырёхкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова высказалась о старте слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Очень хочется, чтобы Камила вышла из этого с наименьшими потерями. Мы очень переживаем и болеем за неё», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После завершения командного турнира Олимпиады 2022 года стало известно, что допинг-проба несовершеннолетней Валиевой с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин.

Напомним, слушания по делу Валиевой начнутся сегодня, 26 сентября, в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда (CAS) в швейцарской Лозанне. Некоторые свидетели и эксперты, включая саму фигуристку и её представителей, выступят по видеосвязи.

Материалы по теме
Первый день суда над Валиевой, американцы уже «мочат» Камилу. Онлайн
Live
Первый день суда над Валиевой, американцы уже «мочат» Камилу. Онлайн
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android