Бестемьянова: хочется, чтобы после слушаний в CAS Валиева вышла с наименьшими потерями

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, четырёхкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова высказалась о старте слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Очень хочется, чтобы Камила вышла из этого с наименьшими потерями. Мы очень переживаем и болеем за неё», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После завершения командного турнира Олимпиады 2022 года стало известно, что допинг-проба несовершеннолетней Валиевой с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин.

Напомним, слушания по делу Валиевой начнутся сегодня, 26 сентября, в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда (CAS) в швейцарской Лозанне. Некоторые свидетели и эксперты, включая саму фигуристку и её представителей, выступят по видеосвязи.