Боброва: на нашу зарплату можно жить, и я не понимаю, о каких контрактах может идти речь

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва прокомментировала финансовую ситуацию в отечественном фигурном катании.
«По поводу контракта мне есть что сказать. Хочу объяснить, почему в России эта история в ближайшие несколько лет работать точно не будет. Контрактами славятся в Америке, Канаде и Европе – в Испании это есть, в Англии это есть. Они подписывают контракты друг с другом, но не всегда.
Они получают какие-то выплаты, но не в тех размерах, каковы у нас зарплаты. У нас это работа, мы нигде больше не работаем, мы пашем на льду и получаем зарплату за то, чтобы представлять Россию на международных стартах. Западная история другая – они параллельно работают и параллельно тренируются. Они получают зарплату не в фигурном катании.
Я знаю много таких спортсменов, мальчиков, которые с таким документом живут у партнёрши. Им покупают коньки, костюмы, оплачивают тренировки. Я знаю таких людей, это мои коллеги. Там это нормальная практика. А у нас зарплата, и на это плюс-минус можно жить. Плюс призовые за Гран-при, так что я не понимаю, о каких контрактах может идти речь. У вас одинаковые условия работы, вам это оплачивают», — рассказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
- 27 сентября 2023
-
08:40
-
08:15
-
07:50
-
07:25
-
06:57
-
04:52
-
00:12
- 26 сентября 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:13
-
23:10
-
22:55
-
22:20
-
22:14
-
22:07
-
22:07
-
21:56
-
21:50
-
19:32
-
16:13
-
15:24
-
15:14
-
14:51
-
14:42
-
14:29
-
13:35
-
12:45
-
12:25
-
12:15
-
11:30
-
11:20
-
10:54
-
10:45
-
10:40