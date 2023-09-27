Боброва: на нашу зарплату можно жить, и я не понимаю, о каких контрактах может идти речь

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва прокомментировала финансовую ситуацию в отечественном фигурном катании.

«По поводу контракта мне есть что сказать. Хочу объяснить, почему в России эта история в ближайшие несколько лет работать точно не будет. Контрактами славятся в Америке, Канаде и Европе – в Испании это есть, в Англии это есть. Они подписывают контракты друг с другом, но не всегда.

Они получают какие-то выплаты, но не в тех размерах, каковы у нас зарплаты. У нас это работа, мы нигде больше не работаем, мы пашем на льду и получаем зарплату за то, чтобы представлять Россию на международных стартах. Западная история другая – они параллельно работают и параллельно тренируются. Они получают зарплату не в фигурном катании.

Я знаю много таких спортсменов, мальчиков, которые с таким документом живут у партнёрши. Им покупают коньки, костюмы, оплачивают тренировки. Я знаю таких людей, это мои коллеги. Там это нормальная практика. А у нас зарплата, и на это плюс-минус можно жить. Плюс призовые за Гран-при, так что я не понимаю, о каких контрактах может идти речь. У вас одинаковые условия работы, вам это оплачивают», — рассказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».