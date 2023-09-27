Журанков: не будет у нас интересного сезона в танцах

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о новом сезоне в российских танцах на льду.
«Мы на что надеялись – возвращаются Степанова с Букиным. Худайбердиева с Базиным в группе Жулина. Там создаётся конкурентная среда, которая начинает толкать их наверх. У Анжелики Крыловой сохраняются Кагановская/Ангелопол, и Алексей Горшков продолжает работать с Пасечник и Некрасовым. Вот это борьба – четыре пары очень хорошего уровня. И рубка между этими четырьмя парами нам создаёт очень интересный сезон. Не будет у нас интересного сезона в танцах!» — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Напомним, накануне контрольных прокатов фигуристов сборной России распались сразу два заявленных дуэта — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Елизавета Пасечник/Максим Некрасов.
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