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Экс-врач сборной России Шветский — о деле Валиевой: версия про стакан основана на фактах

Экс-врач сборной России Шветский — о деле Валиевой: версия про стакан основана на фактах
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Бывший врач сборной России Филипп Шветский рассказал, почему ощущает вину за произошедшее с российской фигуристкой Камилой Валиевой, по делу о допинге которой проходят слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Почему я говорю, что виноват в ситуации с Валиевой? Ну, потому что я виноват, что ситуация в принципе произошла. Это в некотором роде социальная ответственность, дело в этом. Да, знаете, уже и так сделали из меня козла отпущения. Что же касается версии про стакан, то это версия, основанная на фактах», — приводит слова Шветского «РИА Новости Спорт».

Напомним, по одной из версий препарат, найденный в допинг-пробе Валиевой, попал в организм спортсменки через стакан с остатками лекарства дедушки. С 26 по 28 сентября в штаб-квартире CAS проходят слушания по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил.

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