«Развлекались по максимуму». Хореограф рассказал, как ставил программы Туктамышевой

Хореограф Никита Михайлов рассказал о работе над программами с чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призёром чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.

«Я с ней катался и видел, как она растёт. Это же всё было на моих глазах. Её приход к Алексею Николаевичу — я там уже катался. Поэтому нет, конечно, не воспринимал её как звезду. Плюс мы общаемся и дружим, так что никакой сложности не было. Мы много смеялись, много угорали. И у нас же было два контакта: короткая под Билли Айлиш и следующая произвольная «Восток». Мы там развлекались по максимуму. Она только говорила про некоторые вещи: «Не переборщи», — сказал Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».