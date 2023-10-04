Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Развлекались по максимуму». Хореограф рассказал, как ставил программы Туктамышевой

«Развлекались по максимуму». Хореограф рассказал, как ставил программы Туктамышевой
Комментарии

Хореограф Никита Михайлов рассказал о работе над программами с чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призёром чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.

«Я с ней катался и видел, как она растёт. Это же всё было на моих глазах. Её приход к Алексею Николаевичу — я там уже катался. Поэтому нет, конечно, не воспринимал её как звезду. Плюс мы общаемся и дружим, так что никакой сложности не было. Мы много смеялись, много угорали. И у нас же было два контакта: короткая под Билли Айлиш и следующая произвольная «Восток». Мы там развлекались по максимуму. Она только говорила про некоторые вещи: «Не переборщи», — сказал Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Материалы по теме
«Зритель, я не согласен!» Топ-хореограф поставил программы половине мужской сборной
Эксклюзив
«Зритель, я не согласен!» Топ-хореограф поставил программы половине мужской сборной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android