Фигурист Максим Ковтун и гимнастка Евгения Леванова стали мужем и женой

Фигурист Максим Ковтун и гимнастка Евгения Леванова поженились. Оба спортсмена опубликовали фото и видео официальной росписи в ЗАГСе в своих социальных сетях.
Фото: Личный архив Максима Ковтуна
«Сегодня была только разминка!» — подписала публикацию Леванова, намекая на то, что свадьбу с гостями спортсмены сыграют позднее.
28-летний Ковтун – трёхкратный призёр чемпионатов Европы и четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании. В апреле 2019 года сообщил о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.
Фото: Личный архив Максима Ковтуна
23-летняя Леванова – представительница художественной гимнастики, пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях, в том числе трёхкратная абсолютная (2017, 2018, 2019).
Фото: Личный архив Максима Ковтуна
Пара начала встречаться с 2018 года. В августе 2021 года спортсмены объявили о помолвке.