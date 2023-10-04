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Фигурист Максим Ковтун и гимнастка Евгения Леванова стали мужем и женой

Фигурист Максим Ковтун и гимнастка Евгения Леванова поженились. Оба спортсмена опубликовали фото и видео официальной росписи в ЗАГСе в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Максима Ковтуна

«Сегодня была только разминка!» — подписала публикацию Леванова, намекая на то, что свадьбу с гостями спортсмены сыграют позднее.

28-летний Ковтун – трёхкратный призёр чемпионатов Европы и четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании. В апреле 2019 года сообщил о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.

Фото: Личный архив Максима Ковтуна

23-летняя Леванова – представительница художественной гимнастики, пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях, в том числе трёхкратная абсолютная (2017, 2018, 2019).

Фото: Личный архив Максима Ковтуна

Пара начала встречаться с 2018 года. В августе 2021 года спортсмены объявили о помолвке.