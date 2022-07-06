«Каждое моё поражение меня уничтожало». Драматичная история фигуриста Ковтуна

Карьеру Максима Ковтуна можно назвать одной из самых драматичных в фигурном катании. Перспективный одиночник, технический новатор, наследник великих Плющенко и Ягудина — он мог добиться небывалых высот, но главный шанс в жизни у него отобрали.



По решению федерации, вместо Ковтуна на Олимпиаду в Сочи отправился Плющенко. Подопечный Алексея Мишина завоевал золото в командном турнире и внезапно снялся с личного, оставив Россию без представителя в мужской дисциплине. Но виноватым всё равно оказался Максим: пока Евгений страдал от серьёзной травмы спины, ученик Елены Буяновой якобы игнорировал звонки от представителей ФФККР, не желая исполнить свою роль запасного.



После этого карьера одного из лучших фигуристов страны пошла по наклонной.

Главная победа в карьере — наказание за проступок

Максиму Ковтуну, как и многим российским одиночникам последних лет, предрекали великое будущее. В молодом и амбициозном фигуристе видели как минимум наследника Плющенко и Ягудина, как максимум — того, кто сможет превзойти их результаты. Максим одним из первых в мире отважился на пять четверных в двух программах, показав, что его технический талант безграничен.



Уже в 17 лет Ковтун оказался на чемпионате Европы и с ходу занял пятое место, вселив в болельщиков надежду на возрождение мужского одиночного катания в стране. Однако затем последовал чемпионат мира, на котором спортсмен стал лишь 17-м. Из-за этого Россия получила лишь одну путёвку на домашнюю Олимпиаду в Сочи, и бороться за неё Максиму пришлось не с кем-нибудь, а с самим Евгением Плющенко.

Максим Ковтун и Евгений Плющенко на пьедестале чемпионата России — 2014 Фото: РИА Новости

Их яркое противостояние произошло на чемпионате России, где шёл отбор в олимпийскую команду. Ковтун приземлил четыре четверных в двух программах и обошёл Плющенко, который проиграл национальное первенство впервые с 2003 года. Сенсационная победа над Евгением стала главным событием в карьере Максима, а ведь её могло не быть, не соверши он дисциплинарный проступок. Оказалось, на национальное первенство в Сочи фигурист поехал в наказание за плохое поведение.



«Чемпионата России не должно было быть у меня. Это решилось в последний момент, так как я на финале Гран-при провинился в плане поведения. Пришёл Писеев на тренировку и сказал: «Я не хотел тебя отправлять на чемпионат России, я хотел, чтобы ты отдохнул, — так как у меня были этапы и финал Гран-при, — чтобы ты спокойно подготовился к чемпионату Европы, но в наказание поедешь на чемпионат России». Я сказал: «Хорошо», — и поехал на чемпионат России», — рассказывал Ковтун в интервью Василию Конову.

«Пусть откатается три года на высоком уровне, тогда можно уже говорить о рождении новой звезды»

Золото Максима на чемпионате России должно было гарантировать ему поездку на Олимпиаду, но оказалось, что всё несколько сложнее. Федерация фигурного катания решила провести закрытые прокаты специально для Плющенко, где он, по словам представителей организации, продемонстрировал великолепную подготовку. Ни о каких проблемах со здоровьем именитого спортсмена речи не шло, поэтому на Игры отправили именно Евгения. Ковтун остался лишь запасным.

Споры о справедливости такого решения шли ещё очень долго. Одни эксперты высказывались в поддержку Максима, полагая, что нужно было дать ему шанс, другие же были уверены, что юный спортсмен не справился бы с психологическим давлением — подобные проблемы наблюдались у фигуриста постоянно. Тем не менее сам Ковтун никак не комментировал ситуацию и старался дистанцироваться от любых дебатов на эту тему, чего нельзя было сказать о Плющенко. Ученик Алексея Мишина, прошедший не один старт, активно включился в обсуждения и начал топить оппонента жёсткими заявлениями.

«Своим наследником Ковтуна я с радостью назову, но не раньше, чем через три года. Пусть откатается три года на высоком уровне, тогда можно уже говорить о рождении новой звезды, вообще о чём-то можно будет говорить…. Пока я слышал только: «Там упал, здесь споткнулся…»



Помню его 17-е место на чемпионате мира, из-за которого у нас сейчас на Олимпиаде всего одна мужская квота и столько головной боли, с этим связанной. Вы предлагаете похвалить его за это? В его возрасте я не считал себя юниором, которому позволен любой провал. Я привозил медали с чемпионатов Европы, мира. Медали и квоты для своей страны», — говорил Плющенко.

«Обидно, что крайнего делают из Максима»

С задачей добыть олимпийское золото вместе с командой Евгений справился, однако на личный турнир фигуриста не хватило. Взяв медаль командника, которая с таким же успехом могла достаться Ковтуну, Плющенко снялся с индивидуальных соревнований по медицинским показаниям.



Поведение подопечного Алексея Мишина вызвало огромный общественный резонанс — во многом благодаря тому, что он объявил о том, что не собирается выступать, в самый последний момент. Дедлайн по заменам уже был просрочен, и Максим при всём желании не смог бы выйти на лёд.

Тем не менее часть вины за отсутствие представителя России в мужской дисциплине всё равно возложили на Ковтуна: якобы ученик Елены Буяновой не выходил на связь с генеральным директором ФФККР Валентином Писеевым и лишь спустя время сообщил о своей болезни. Плющенко использовал эту информацию как оправдание тому, что он решил кататься с травмой, но никто со стороны Ковтуна не подтвердил его слова. Сам Максим, его тренер и хореограф в разное время рассказывали, что проблем со здоровьем у фигуриста не было, равно как и попыток высшего руководства связаться с ним в кризисный момент.



Внезапная пропажа Ковтуна была постановкой, чтобы сделать из него крайнего, — такой вывод сделала Буянова:



«Я считаю, что если Женя взял на себя ответственность катать на Олимпиаде четыре программы, то, соответственно, надо за это уметь ответить, а не искать причину в ком-то. Существует два запасных, и не надо рассказывать, что Максима не могли найти. Что это за федерация, которая не могла найти спортсмена? Не знаю, кто-то Плющенко это, видимо, рассказывает, им, наверное, виднее, но обидно, что крайнего делают из Максима», — цитировало наставницу «РИА Новости Спорт».

«Легко судить человека, когда ты не был в его шкуре»

Произошедшее в 2014 году сильно подкосило Ковтуна. В последующие годы фигурист так и не смог проявить стабильность и чередовал отличные выступления с провальными. О мечте об Играх в Пхёнчхане пришлось забыть, когда травма не позволила Максиму выступить на предолимпийском чемпионате России. Спортсмен признавался, что у него уже опускались руки, — эмоциональное выгорание было так велико, что в 2019 году он объявил о завершении карьеры. На тот момент фигуристу было всего 23.

Максим Ковтун Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Легко судить человека, когда ты не был в его шкуре. Каждое моё поражение в спорте меня просто съедало, уничтожало, я себя переставал уважать в какой-то степени. Я, возможно, в какой-то степени себя удовлетворил на чемпионате России, а на Европе опять случилось это: я встал — я устал в начальной позе! Как будто я заколдован, я не знаю, как это можно описать.



Дальше нужно усложняться, у меня травмы. Я понимаю, что своего какого-то пика я достиг, всё-таки четвёртое место у меня на чемпионате мира в личном, два серебра в команде — я просто не прыгнул бы выше. Возможно, я мог бы чемпионат Европы выиграть, но с этим всем грузом я понял, что пик достигнут и дальше себя насиловать нет смысла», — откровенно делился чувствами Максим, отмечая, что планирует развиваться в других сферах.

Забросить спорт окончательно у него не вышло, и Ковтун занялся тренерской деятельностью. Помимо этого, он открыл в себе музыкальные способности и даже записал рэп-альбом. В личной жизни у экс-фигуриста также всё хорошо: вместе с пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Евгенией Левановой они готовятся к свадьбе. Максим наконец обрёл счастье, и пусть в фигурном катании у него шло всё не так гладко, как хотелось бы, его имя будут помнить так же, как и эффектные прокаты, дарившие массу впечатлений.